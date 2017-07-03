Туристы из Израиля и стран СНГ отправились в круиз из Сочи в Крым

СОЧИ, 3 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Туристы из Израиля, России и стран СНГ присутствуют на борту круизного лайнера "Князь Владимир", совершающего свой четвертый рейс по маршруту Сочи-Крым. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Евгений Берков.

"На борту лайнера "Князь Владимир" граждане Израиля, стран СНГ и наши соотечественники из десятков регионов России. В прошлый рейс мы принимали туристов из Ирана", - сказал Берков.

По словам представителя оператора, при составлении программы круиза его организаторы предусмотрели для пассажиров экскурсионную программу на берегу в городах захода, предложили несколько вариантов проведения досуга в пути между портами. В "Черноморских круизах" также пообещали учесть пожелания, высказанные участниками первых трех рейсов.

"Есть пожелания разнообразить экскурсионную программу на берегу, особенно хвалят наши гости питание и детскую анимацию. Сейчас, когда выходим на регулярную эксплуатацию, мы рассматриваем варианты приглашения известных артистов, чтобы ещё больше разнообразить досуг пассажиров", - отметил гендиректор оператора.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир". Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Туристам предложено посещение города - героя Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю.