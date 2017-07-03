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Минздрав РФ проработает вопрос об обязательном стационаре после пластических операций

Общество
3 июля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В запросе депутат Василий Власов указал, что отсутствие реабилитационных мероприятий в частных клиниках очень часто приводит к негативным последствиям для здоровья пациентов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ проработает вопрос об установлении обязательной минимальной продолжительности нахождения пациента, перенесшего пластическую операцию, на стационарном наблюдении в медицинском учреждении, тема также будет вынесена на общественное обсуждение. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Василия Власова, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее Власов направил в Минздрав запрос, в котором отмечалось, что на данный момент в России существует проблема, когда пациенты после проведения пластической операции в частных клиниках не проходят реабилитационные мероприятия. Депутат указывал, что это очень часто приводит к негативным последствиям для их здоровья и к последующим осложнениям.

"С учетом положительного заключения главного внештатного специалиста, пластического хирурга Минздрава России Натальи Евгеньевны Мантуровой Минздравом России будет проработан вопрос о внесении изменений в приказ "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" в части установления минимальной продолжительности оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациенту", - указывается в ответе ведомства.

В нем также говорится, что этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение на Едином портале раскрытия информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных актов, сообщили в Минздраве.

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