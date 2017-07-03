Прокуратура проверит сообщения о гибели дельфина в Крыму, к которому был привязан камень

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в понедельник организовала проверку информации о жестоком обращении с дельфином, который, по данным СМИ, был найдет мертвым у берегов Крыма с привязанным к нему бетонным камнем. Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

"Керченская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с появлением в СМИ информации об обнаружении в районе Феодосии трупа дельфина. Выяснению подлежит наличие признаков жестокого обращения с млекопитающим", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, как сообщили СМИ, мертвого дельфина обнаружили на одном из пляжей в Феодосии, якобы перед смертью на него неизвестные привязали тяжелый камень. "Эта информация будет проверяться, (...) пока делать какие-то выводы преждевременно", - сказала представитель пресс-службы.

В прокуратуре дополнили, что надзорное ведомство также поручило провести проверку по данному факту сотрудникам полиции. "Дано поручение органу внутренних дел о проведении процессуальной проверки. Ее ход контролируется прокуратурой", - указано в заявлении.