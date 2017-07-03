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Спасатели в парке во Владикавказе поймали сбежавшую из частного вольера волчицу

Общество
3 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Отдыхающие парка вызывали спасателей после того, как волчица начала кидаться на детей и взрослых

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Волчицу, сбежавшую из вольера частного домовладения, поймали в центральном парке Владикавказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Она была найдена в минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха им. Косты Хетагурова. Волчицу заметили отдыхающие и вызвали спасателей, так как она кидалась на детей и взрослых.

"Прибывшие в течение 10 минут спасатели накинули на зверя веревку, после чего ветеринары усыпили животное на 40 минут", - сказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время удалось найти хозяина волчицы. "Как оказалось, дикий зверь сбежал из вольера одного из частных домовладений во Владикавказе", - уточнили в ГУ МЧС.

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