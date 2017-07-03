Спасатели в парке во Владикавказе поймали сбежавшую из частного вольера волчицу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Волчицу, сбежавшую из вольера частного домовладения, поймали в центральном парке Владикавказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Она была найдена в минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха им. Косты Хетагурова. Волчицу заметили отдыхающие и вызвали спасателей, так как она кидалась на детей и взрослых.

"Прибывшие в течение 10 минут спасатели накинули на зверя веревку, после чего ветеринары усыпили животное на 40 минут", - сказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время удалось найти хозяина волчицы. "Как оказалось, дикий зверь сбежал из вольера одного из частных домовладений во Владикавказе", - уточнили в ГУ МЧС.