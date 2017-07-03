Посол Азербайджана в РФ: ЮНЕСКО нужно вернуть гуманитарный дух, отстранившись от политики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главной задачей для руководства Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) является восстановление духа гуманитарной повестки дня, минимизировав политический аспект работы. Об этом заявил в интервью ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы.

"Думаю, что прежде всего мы должны постараться в полной мере восстановить в ЮНЕСКО дух гуманитарной повестки дня, максимально отстранившись от политической полемики, - сказал он. - Для обсуждения сугубо политических вопросов существуют иные институты, прежде всего Совет Безопасности ООН и ее генеральный секретарь, от которых ЮНЕСКО и должна получать ориентирующие указания по политическим вопросам". "Привнесение же в жизнь крупнейшей международной структуры, ответственной за образование, науку и культуру, избыточной политизации некоторых вопросов чрезвычайно осложняет решение этой задачи", - добавил дипломат.

Вместе с тем, по мнению посла, "основным вызовом, с которым должна справиться ЮНЕСКО, является повышение эффективности ее деятельности в условиях дефицита финансирования".

"В своей деятельности ЮНЕСКО должна придерживаться приоритетов, заложенных в ее мандате, - считает он. - Наверное, можно было бы рассмотреть и вопрос оптимизации сети региональных бюро и представительств". Тем не менее, посол подчеркнул, что "данная оптимизация не должна вестись наскоком, простым секвестированием и урезанием средств". "Нужна выработка взвешенного подхода, для чего на первом этапе я бы привлек специалистов в конкретных областях. Важным является и использование потенциала авторитетных фигур, обладающих большим опытом и знаниями", - заметил Полад Бюльбюль оглы.

"Организация обладает необходимыми компетенциями, чтобы служить интеллектуальным штабом и экспертным центром, продвигающим культурную повестку", - заключил посол.

Пост гендиректора ЮНЕСКО

"Я бы сказал, что высоко оцениваю способность Азербайджана и себя как его представителя внести деятельный вклад в решение тех острых проблем и вызовов, относящихся к сфере компетенции ЮНЕСКО, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне", - сказал посол. "Я приобрел ценный опыт кризисного менеджера, а также инициатора и воплотителя гуманитарных инициатив в условиях конфликтов. Полагаю, что подобная совокупность опыта и навыков позволяют считать меня кандидатом, который может оказаться полезен для ЮНЕСКО", - добавил он.

Вместе с тем посол отметил, что шансы есть у всех достойных кандидатов, и призвал дождаться выборов.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы стал кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО. Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы нового руководителя пройдут осенью этого года в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, возглавляющей организацию с 2009 года.