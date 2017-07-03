Путин: школьные библиотеки нужно модернизировать и оснастить современными технологиями

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума школьных библиотекарей "Михайловское 2017", отметив важность решения задач, связанных с совершенствованием библиотечного дела в стране. Текст телеграммы размещен в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Ваш форум зарекомендовал себя авторитетной научно-практической площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с совершенствованием библиотечного дела в нашей стране, модернизацией сети школьных библиотек, оснащением их самыми современными технологиями", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что решение этих задач имеет ключевое значение для развития отечественного образования и воспитания подрастающего поколения. "Ведь библиотеки издавна были центрами просвещения и полезного досуга, уникальными хранилищами научных знаний, богатейшего исторического, культурного наследия", - отметил он.

По словам президента, важно привлечь к этому вопросу самое широкое общественное внимание, сконцентрировать на данном направлении необходимые финансовые, организационные и кадровые ресурсы.

Путин выразил уверенность, что инициативы и рекомендации, озвученные на форуме, воплотятся в реальные дела и начинания.