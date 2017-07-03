Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вторая половина июля и начало августа в Москве и области обещают быть теплыми. Об этом ТАСС рассказал в понедельник глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 [градусов] и выше. Но не на все время, такой прогноз не значит, что весь период будет такой теплый, но по-настоящему летние теплые дни все же будут", - пояснил собеседник агентства.
"Самое дождливое лето за весь период, то есть почти за 140 лет, было в 2016 году. А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы, сейчас всего на 2,5", - рассказал глава Гидрометцентра.