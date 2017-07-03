Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе

Общество
3 июля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Синоптики обещают солнечные дни с температурой от 25 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вторая половина июля и начало августа в Москве и области обещают быть теплыми. Об этом ТАСС рассказал в понедельник глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 [градусов] и выше. Но не на все время, такой прогноз не значит, что весь период будет такой теплый, но по-настоящему летние теплые дни все же будут", - пояснил собеседник агентства.

"Самое дождливое лето за весь период, то есть почти за 140 лет, было в 2016 году. А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы, сейчас всего на 2,5", - рассказал глава Гидрометцентра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
4
В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
В центре Одессы взорван автомобиль
7
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
Темы дня
Загрузка...
Реклама