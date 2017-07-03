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Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков

Общество
3 июля, 18:30 UTC+3

Мексиканские археологи обнаружили легендарную ацтекскую башню, сложенную из человеческих черепов. Их принадлежность ставит под сомнение существующие теории о предназначении таких "строений"

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©  REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
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©  REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero

Сотрудники мексиканского Национального Института Антропологии и Истории (INAH) обнаружили ацтекскую башню, "строительным материалом" которой являются человеческие черепа. В ходе раскопок было обнаружено 676 черепов мужчин, женщин и даже детей. ТАСС – о том, почему эта находка столь важна для понимания ацтекской культуры человеческих жертвоприношений.

Находка была обнаружена близ ацтекского храма Темпло Майор на территории древнего города Теночтитлан, на месте которого сейчас находится мексиканская столица.

История Теночтитлана, насчитывавшего около 200 тыс. жителей, заканчивается в 1521 году, когда испанские конкистадоры под командованием Эрнана Кортеса разграбили и разрушили город.

Именно тогда появилось первое историческое упоминание о башне из черепов. Один из конкистадоров, сопровождавших Кортеса, – Андреса де ла Тапия – утверждал, что высота башни составляла 60 метров.

Однако местоположение башни было утеряно, а свидетельство о необычной постройке стало легендой.

Археологи и раньше находили строения, частично состоящие из человеческих черепов. Чаще всего это были стены или другие архитектурные элементы – цомпантли.

Как полагали ученые, для строительства башни из черепов могли использоваться черепа вражеских воинов, погибших в боях с ацтеками.

Но когда археологи из INAH заявили о своей находке, эта версия была подвергнута сомнению: помимо черепов молодых мужчин, которые могли быть войнами, были найдены женские и детские черепа.

Теперь специалисты рассматривают версию, по которой башня имела отношение к ритуалам человеческих жертвоприношений во славу бога солнца Уицилопочтли. Считается, что со времен верховного правителя Монтесумы I, правившего в XV веке, людей приносили в жертву богу солнца, чтобы наполнить его силами для борьбы со тьмой.

Пока ученые выдвигают теории о предназначении башни, раскопки на месте ее обнаружения продолжаются. А основание башни из человеческих черепов все еще скрыто под землей.

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