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Поиски новых мест обитания толсторогов начнутся в августе на севере Красноярского края

Общество
3 июля, 15:13 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 3, июля. /ТАСС

В результате экспедиции будут сформированы предложения в Минприроды РФ по изменению границ заповедника "Путоранский"

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Экспедиции по поиску мест массового обитания путоранского снежного барана (толсторога - прим. ТАСС), занесенного в Красную книгу, на плато Путорана в Красноярском крае пройдут в августе - сентябре. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор ФГБУ "Заповедники Таймыра" Виктор Матасов.

"Идет работа по изменению границ заповедника ("Путоранский" - прим. ТАСС) с целью сохранения этого вида (толсторогов - прим. ТАСС). В августе - сентябре планируется большое количество научно-исследовательской работы с большим количеством вертолетного времени с целью определения ключевых мест обитания толсторогов", - сказал Матасов.

По его словам, после этого будут сформированы предложения в Минприроды РФ по изменению границ заповедника. Матасов добавил, что уже 3 июля на плато Путорана вылетят министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

Как сообщал ТАСС ранее, большая группа снежных баранов обитает восточнее границ заповедника и является добычей охотников. Общая численность этих животных достигает двух тысяч.

Плато Путорана в Красноярском крае - единственное место в мире, где обитает путоранский снежный баран. Он занесен в Красные книги России и Красноярского края. Эти животные феноменально приспособлены к экстремальным условиям жизни, основной угрозой для них являются браконьеры. Для защиты толсторогов в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский".

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