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В Якутии до конца 2018 года построят более 6 тыс. км волоконно-оптической линии связи

Общество
3 июля, 15:55 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, июля. /ТАСС

В настоящее время в республике к волоконно-оптической линии связи подключили 81 населенный пункт

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ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Протяженность волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в конце 2018 года в Якутии составит более 6 тыс. км и охватит 75% населения республики. Об этом сообщил в понедельник министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов во время открытия IV Межрегиональной конференции E-Yakutia в Якутске.

"На данный момент в республике проложено более 4 тыс. км ВОЛС, подключен 81 населенный пункт, к концу 2018 года протяженность ВОЛС составит уже 6038 км и охватит 138 населенных пунктов, где проживает 75% населения республики", - сказал он.

Борисов отметил, что, учитывая огромную территорию Якутии, северные и арктические районы не будут охвачены волоконной связью, поэтому их доступ в интернет будет обеспечиваться посредством спутниковой связи и К- диапазоном. "На территории республики в 500 населенных пунктах, где проживают 25% населения, отсутствует техническая способность подключения к ВОЛС. Единственный способ организации связи - спутниковые каналы", - пояснил он.

На данный момент всеми видами связи имеют доступ в интернет 99,3% жителей Якутии. "Из 637 населенных пунктов республики 512 подключены к сети, остались неохваченными труднодоступные и отдаленные села в арктической зоне", - добавил Борисов.

Для решения этой задачи по обеспечению доступом в интернет и мобильной связью в Якутии учрежден грант в форме субсидии по обеспечению сотовой связи малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов с численностью населения от 100 до 200 человек. В этом году к сотовой связи подключены шесть населенных пунктов из числа малочисленных. "Общий объем инвестиций в отрасль связи с 2012 по 2016 годы составил 12,9 млрд рублей", - уточнил министр.

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