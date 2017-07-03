ОНФ предлагает не распространять "лесную амнистию" на земли национальных парков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты - активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили поправки к законопроекту о "лесной амнистии", которыми предлагается не распространять "амнистию" на участки национальных парков и водоохранных зон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в понедельник в ТАСС.

Законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр, и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН). В настоящий момент общая площадь таких "пересечений" составляет около 1,7 млн гектаров. В нынешней редакции законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. 24 мая Госдума приняла проект закона в первом чтении.

"В первую очередь мы считаем, что "лесная амнистия" не должна распространяться на участки особо охраняемых природных территорий, в том числе национальных парков, водоохранных зон, защитных лесов и "зеленых щитов". Пока что без наших поправок в нынешнем виде данного законопроекта такие риски остаются", - цитирует пресс-служба ОНФ координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Николая Будуева.

Кроме того, необходимо ограничить распространение "лесной амнистии" на те лесные участки, которые были выделены гражданам до 10 августа 2008 года, отметил Будуев. Также, по мнению парламентария, под "лесную амнистию" должны подпадать небольшие участки "размером около шести соток, а не обширные гольф-поля".

"Все свои замечания мы направили в профильные комитеты и надеемся, что они обязательно будут отражены в тексте законопроекта о "лесной амнистии" ко второму чтению", - заключил парламентарий.