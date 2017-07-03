Крым в 2017 году принял на 4% меньше отдыхающих, чем годом ранее

Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлонуСпорт 3 июля, 18:10
СКА выкупил у "Трактора" права на хоккеиста КузнецоваСпорт 3 июля, 18:09
Экс-директор Исаакия возглавит новый музей РЖД в ПетербургеОбщество 3 июля, 18:09
Грек Димитрис Прифтис назначен главным тренером БК УНИКССпорт 3 июля, 18:00
Реализация научно-технологической стратегии РФ пройдет при участии РАННаука 3 июля, 18:00
ТАСС и Синьхуа открыли фотовыставку "Взгляд в прошлое и будущее"Новости агентства 3 июля, 18:00
СМИ: лидер лейбористов произвел 20 новых назначений в теневой кабинет ВеликобританииМеждународная панорама 3 июля, 17:44
Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной РоссииСпорт 3 июля, 17:42
СМИ: "Химки" подпишут контракт с американским баскетболистом ХаникаттомСпорт 3 июля, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Около 1,5 млн отдыхающих принял Крым в первом полугодии 2017 года. Это незначительно меньше, чем за то же время в прошлом году, следует из данных министерства курортов и туризма республики.
"За январь-июнь 2017 года в Крыму отдохнуло 1,5 млн туристов, что на 4,2% ниже уровня за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
По мнению главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, снижение турпотока в Крым связано с рядом причин, в том числе с высокими ценами на билеты и прохладной погодой на полуострове в конце весны - начале лета.
"Четыре причины снижения турпотока. Первая - это открытие Турции. Второе - укрепление рубля по отношению к доллару и евро, то есть поездки заграницу стали дешевле. Третье - прохладная погода была в Крыму в конце весны - начале лета… И четвертая причина - это высокая стоимость авиаперелета", - рассказал ТАСС Зелинский.
Он полагает, что за лето и в период межсезонья Крым сможет "добрать" туристов.
Крым, крупный курортный регион РФ, в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году.