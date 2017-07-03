Крым в 2017 году принял на 4% меньше отдыхающих, чем годом ранее

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Около 1,5 млн отдыхающих принял Крым в первом полугодии 2017 года. Это незначительно меньше, чем за то же время в прошлом году, следует из данных министерства курортов и туризма республики.

"За январь-июнь 2017 года в Крыму отдохнуло 1,5 млн туристов, что на 4,2% ниже уровня за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По мнению главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, снижение турпотока в Крым связано с рядом причин, в том числе с высокими ценами на билеты и прохладной погодой на полуострове в конце весны - начале лета.

"Четыре причины снижения турпотока. Первая - это открытие Турции. Второе - укрепление рубля по отношению к доллару и евро, то есть поездки заграницу стали дешевле. Третье - прохладная погода была в Крыму в конце весны - начале лета… И четвертая причина - это высокая стоимость авиаперелета", - рассказал ТАСС Зелинский.

Он полагает, что за лето и в период межсезонья Крым сможет "добрать" туристов.

Крым, крупный курортный регион РФ, в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году.