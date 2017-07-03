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Уровень воды в реках Поморья вернется к норме не раньше 20 июля

Общество
3 июля, 16:50 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, июля. /ТАСС

В Гидрометцентре отметили, что за выходные в регионе "выпала декадная, где-то двухдекадная норма осадков"

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реках Архангельской области вернется к сезонной норме не раньше 20 июля. Как сообщила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник, на большинстве рек региона уровень воды примерно на 2 м превышает норму.

"Спад намечается, но понижение уровня происходит на сантиметр - два в день, или даже уровень растет. Все разлито, и воде некуда уходить. Тут может помочь только сухая и жаркая погода, но опять ожидается циклон", - сказала Скрипник.

По ее словам, мощные паводки формируются на реках Сухона и Юг. "В выходные от Вологды до Великого Устюга за день где-то выпала декадная, где-то двухдекадная норма осадков, много было осадков в Котласе. Дальше (подъемом уровня воды) отреагирует Северная Двина. Мы рассчитываем, что нижнее течение Северной Двины это явление не затронет", - пояснила собеседник агентства.

Скрипник добавила, что особенно высокий уровень зафиксирован на Пинеге. "Пинега высоко поднялась, очень медленно понижается. После зимы там были большие снегозапасы, затем обильные осадки, сейчас в верховьях Пинеги опять дожди", - уточнила она.

Как было отмечено 3 июля на совещании по автомобильным паромно-понтонными переправам через Пинегу, Кимжу и Мезень в Министерстве транспорта Архангельской области, на большинстве рек региона до сих пор не установлены понтонные переправы. Вместо них до сих пор работают паромы, причем ходят они не по своему обычному створу, а по удлиненному маршруту. Это влечет за собой жалобы населения из-за длительного ожидания паромов.

Пресс-служба Архангельскавтодора сообщила, что в ближайшее время планируется установка понтонного моста через реку Пезу, через реку Мезень - только после снижения уровня воды.

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