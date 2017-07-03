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Мосгорсуд отклонил административный иск москвички на закон о реновации

Общество
3 июля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Истица считает, что нормы закона противоречат Конституции РФ, так как нарушают ее право на защиту частной собственности

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил административный иск жительницы Москвы, оспаривающей положения закона Мосгордумы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда", передает корреспондент ТАСС.

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"В удовлетворении иска отказать", - огласила решение судья.

Ранее адвокат истицы Алиса Образцова рассказала, что иск подан от жительницы столичного района Перово. "Это пока первый иск, в котором мы просим отменить статьи 1 и 3 закона о реновации и обязать Мосгордуму устранить допущенные нарушения", - отметила Образцова.

Как отмечается в иске, первая статья закона гласит, что "в проект программ реновации может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали включение дома в проект программы реновации". При этом формы и порядок выявления и учета мнения жителей многоквартирного дома, в том числе путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются правительством Москвы. При этом ст. 3 устанавливает, что решение принимается большинством голосов от общего числа участвующих в собрании собственников.

Как считает истица, данные положения противоречат нормам Жилищного кодекса, который четко определяет, какие вопросы может решать собрание собственников, а также строго регламентирует количество голосов для принятия того или иного решения. Кроме того, утверждает истица, данные нормы закона противоречат Конституции РФ, так как нарушают ее право на защиту частной собственности. "В ч. 3 ст. 35 Конституции РФ четко прописано, что лишиться своего имущества можно лишь по решению суда. При этом из закона о реновации следует, что моя доверительница может быть лишена своей квартиры в случае, если 2/3 участников собрания проголосуют за включение ее дома в программу реновации", - заключила адвокат.

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