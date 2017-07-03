Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения, запретив оставлять дошкольников в припаркованных машинах одних. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Установлен запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетних лиц", - говорится в документе.

Кроме того, в соответствии с новой редакцией, перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств. "Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет", - отметили в правительстве.

Прежняя редакция правил предусматривала возможность использования для перевозки детей до 12-летнего возраста как детских удерживающих устройств, так и других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Однако по результатам проведенных испытаний были сделаны выводы о том, что другие средства не обеспечивают должный уровень защиты ребенка, сопоставимый с детским удерживающим устройством. "В ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребенка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми для фиксации ребенка без каких-либо дополнительных приспособлений", - подчеркнули в кабмине.