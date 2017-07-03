Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом в Баварии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крупным дорожно- транспортным происшествием в немецкой Баварии. Как сообщает официальный сайт Кремля, телеграмму с соболезнованиями глава государства направил федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу.

"Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии, - отметил российский президент. - Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Автобус с туристами из Саксонии направлялся в понедельник утром в баварский Нюрнберг и попал в ДТП на трассе А9 в районе населенного пункта Мюнхберг. Спасательные службы уже извлекли тела 11 погибших из сгоревшего после ДТП автобуса. Полиция Верхней Франконии на своей странице в Twitter сообщила, что жертвами катастрофы стали в общей сложности 18 человек, судьбу которых поначалу не удавалось установить.