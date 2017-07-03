Трамп готов помочь больному ребенку в Британии, которому решили дать "спокойно умереть"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в понедельник готовность оказать помощь 10-месячному британскому мальчику, страдающему от редкого генетического заболевания, которого могут отключить от систем жизнеобеспечения вместо того, чтобы направить для терапии в США.

Как написал американский лидер в своем Twitter, если США "могут чем-то помочь маленькому Чарли Гарду", то были бы "рады сделать это".

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 July 2017

Речь идет о 10-месячном ребенке из Великобритании, страдающем от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. Мальчик находится в терминальной стадии заболевания, и, по мнению специалистов больницы Грэйт-Осмонд-Стрит, ему уже нельзя помочь, поэтому в его интересах будет отключение от систем жизнеобеспечения.

Однако стало известно, что американские медики были готовы взяться за лечение Гарда и провести курс экспериментальной терапии, которая имела положительные результаты в случаях с другими детьми и вела к облегчению симптомов заболевания. Кроме этого, было собрано более $1 млн для оплаты лечения Чарли в Соединенных Штатах.

Между тем госпиталь обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка. В итоге Европейский суд по правам человека, а также ряд других судебных инстанций вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть".

В воскресенье глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион охарактеризовал это судебное решение как "чудовищное" и задался вопросом, почему семья лишена права всеми доступными средствами бороться за жизнь своего ребенка и самостоятельно принимать решения, касающиеся его лечения.