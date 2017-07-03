Заготовка кормов в Ненецком АО из-за позднего ледохода начнется не раньше конца июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кормозаготовительная кампания в Ненецком автономном округе (НАО) начнется не раньше конца июля, сообщает пресс-служба окружной администрации. Обычно в регионе приступают к заготовке кормов в первых числах июля.

"Из-за позднего ледохода сенокос в НАО начнется не раньше конца июля. Сейчас большая часть лугов затоплена паводковыми водами, что в итоге сдвинуло сроки начала кормозаготовительной кампании. Всего этим летом по округу планируется заготовить около 7,8 тыс. тонн сена и сенажа", - говорится в сообщении.

Большая часть кормов будет заготовлена самым крупным по поголовью хозяйством региона -"Ненецкой агропромышленной компанией", которая планирует запасти в 2017 году для содержания крупного рогатого скота в зимний стойловый период 4 тыс. тонн сена и сенажа. Вся сенокосная техника предприятия готова, работники компании ждут, когда с лугов сойдет вода и вырастут многолетние травы.

В сельскохозяйственном производственном кооперативе "Рыболовецкий колхоз "Сула" (СПК РК "Сула") в селе Коткино планируют заготовить около 1,9 тыс. тонн сена и сенажа, хозяйство начнет сенокос не раньше 25 июля.

В СПК "Харп" намерены начать кормозаготовку после 20 июля, хозяйство планирует приготовить на зиму 320 тонн кормов. Животноводческие комплексы в Нижней Пеше, Великовисочном и Оме планируют заготовить около 1,6 тыс. тонн сена и сенажа. Муниципальные казенные предприятия также начнут сенокос не раньше третьей декады июля.

По оценкам аграриев, сдвиг сроков начала кормозаготовительной кампании не должен сказаться на ее результатах, планируется выполнить заявленные хозяйствами объемы заготовки на 100%.