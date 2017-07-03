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Экс-директор Исаакия возглавит новый музей РЖД в Петербурге

Общество
3 июля, 18:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Николай Буров отметил, что принял это предложение, потому что место открывалось под него

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Николай Буров

Николай Буров

© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Бывший директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров возглавит новый музей компании "Российские железные дороги" (РЖД), который осенью планируют открыть в Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

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"На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это продолжение музейного дела, где все придется начинать с нуля. Подкупило меня и то, что это место открывается под меня", - сказал Буров. Он добавил, что после ухода из Исаакия ему поступило много предложений о работе.

Буров пояснил, что до осени в Петербурге планируют отметить 180-летие с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург - Царское Село, и к этой дате готовится открытие одного из крупнейших в мире железнодорожных музеев "абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей".

Здание будущего музея расположено на территории площадью более 37 тыс. квадратных метров рядом с Балтийским вокзалом. На новую выставочную площадку перевели весь подвижной состав, который ранее находился на Варшавском вокзале. По словам Бурова, там будут представлены разные вагоны, начиная от тех, что ходили по узкоколейке, до самых современных.

К исполнению обязанностей директора нового железнодорожного музея Николай Буров планирует приступить в июле.

Новым директором Исаакия 15 июня был назначен Юрий Мудров. Прежний директор Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

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