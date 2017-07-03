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В Москве открыли скульптуру "Горбачев и Рейган"

Общество
3 июля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Скульптура расположена во дворе музея "Дом Бурганова"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Церемония открытия скульптуры "Горбачев и Рейган" состоялась в понедельник в Московском государственном музее "Дом Бурганова", памятник расположился в музейном дворике.

Бывшие лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган увековечены в момент рукопожатия.

"Мы надеемся, что этот праздник нашей встречи, который посвящен улыбке между Рейганом и Горбачевым, как бы передастся нашим сегодняшним президентам. Дай бог, чтобы это случилось", - сказал автор памятника, скульптор Александр Бурганов.

Со своей стороны, инициатор проекта, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что эта скульптура - своего рода послание нынешним главам США и России. "Наш месседж двум президентам: остановитесь, ребята, подумайте, мы не хотим никаких повторений трагических, которые были в истории, и может, вам удастся каким-то образом договориться", - отметил Лозанский.

Михаил Горбачев не смог принять участие в церемонии, но направил ее участникам обращение, в котором выразил благодарность авторам проекта и призвал нынешних президентов России и США к диалогу, а гражданское общество - к отказу от враждебной риторики.

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