Власти Клина пошли навстречу жителям города и вернут горячую воду в дома в течение суток

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник пообещал в течение суток подать горячую воду в дома подмосковного города Клин, жители которого из-за отключений перегородили движение по федеральной трассе М-10.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Горячей воды в ряде домов клинчан нет уже несколько дней, так как газоснабжение котельной, подающей ГВС (горячее водоснабжение - прим. ТАСС) на дома, было приостановлено из-за накопившейся задолженности перед поставщиками ресурсов", - сказал Мельник.

Основная часть задолженности погашена муниципалитетом, пояснил он. Общий долг котельной превышал несколько миллионов рублей, он образовался из-за того, что, по словам Мельника, собственники предприятия тратили деньги, собранные за коммунальные услуги, на "свои цели, в том числе на погашение кредита". В результате почти 4,5 тыс. жителей в 33 многоквартирных домах остались без горячей воды.

Власти передали документы о приватизации котельной в правоохранительные органы для разбирательства правомерности сделки, отмечается в пресс-релизе. Покупка предприятия прошла при участии бывшего главы района Александра Постриганя, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее региональные СМИ сообщили о том, что около 150 человек вышли на федеральную трассу М-10, поскольку они с 13 июня оставались без горячей воды. Пресс-служба администрации Клина оказалась недоступна для оперативного комментария. В Министерстве ЖКХ Подмосковья факт забастовки подтвердили.