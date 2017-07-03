Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Клина пошли навстречу жителям города и вернут горячую воду в дома в течение суток

Общество
3 июля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Горячее водоснабжение отключили из-за задолженности перед поставщиками ресурсов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник пообещал в течение суток подать горячую воду в дома подмосковного города Клин, жители которого из-за отключений перегородили движение по федеральной трассе М-10.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Горячей воды в ряде домов клинчан нет уже несколько дней, так как газоснабжение котельной, подающей ГВС (горячее водоснабжение - прим. ТАСС) на дома, было приостановлено из-за накопившейся задолженности перед поставщиками ресурсов", - сказал Мельник.

Основная часть задолженности погашена муниципалитетом, пояснил он. Общий долг котельной превышал несколько миллионов рублей, он образовался из-за того, что, по словам Мельника, собственники предприятия тратили деньги, собранные за коммунальные услуги, на "свои цели, в том числе на погашение кредита". В результате почти 4,5 тыс. жителей в 33 многоквартирных домах остались без горячей воды.

Власти передали документы о приватизации котельной в правоохранительные органы для разбирательства правомерности сделки, отмечается в пресс-релизе. Покупка предприятия прошла при участии бывшего главы района Александра Постриганя, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее региональные СМИ сообщили о том, что около 150 человек вышли на федеральную трассу М-10, поскольку они с 13 июня оставались без горячей воды. Пресс-служба администрации Клина оказалась недоступна для оперативного комментария. В Министерстве ЖКХ Подмосковья факт забастовки подтвердили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной
7
Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен
Темы дня
Загрузка...
Реклама