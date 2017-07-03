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В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей

Общество
3 июля, 21:41 дата обновления: 3 июля, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Новая редакция закона предусматривает возможность перевозить детей от семи лет как в автокресле, так и с использованием ремней

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© Никеричев Андрей/АГН "Москва"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. МВД РФ разъяснило порядок использования детских автокресел: теперь для детей от семи до 12 лет возможно использовать не только автокресло, но и ремни безопасности, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Новая редакция закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет - либо детское автокресло, либо ремень безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузового автомобиля, где предусмотрены ремни безопасности, возможно перевозить ребенка от семи лет как в автокресле, так и с использованием ремней. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля может по-прежнему осуществляться только с использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка.

"Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла", - отметили в пресс-центре МВД РФ.

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"Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности", - подчеркнул представитель МВД РФ.

Он пояснил, что в частности использование ремней возможно, когда ребенок по своим физическим данным перерос ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также в случае, когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности и в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее стало известно, что правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения (ПДД), запретив оставлять дошкольников без взрослых в автомобилях на время его стоянки. Кроме того, в соответствии с новой редакцией, перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств.

"Это очень правильная мера, которая позволит предотвратить множество детских трагедий: десятки детей гибли, оказавшись запертыми в машинах на жаре, или по причине того, что они запутались в ремнях безопасности. Каждый родитель должен знать, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка в машине одного", - сказал ТАСС бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, адвокат Павел Астахов. Ранее, занимая должность детского омбудсмена, Астахов неоднократно поднимал вопрос о необходимости введения подобного запрета в ПДД, в том числе на заседании президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения, которое состоялось в марте 2016 года в Ярославле.

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Персоны
Астахов, Павел Алексеевич
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Россия
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