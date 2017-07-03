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Объявлен конкурс на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией

Общество
3 июля, 21:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки, находящейся в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о проведении конкурса на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией, сообщило в понедельник пресс-служба РВИО.

"Российское военно-историческое общество сообщает о проведении международного открытого творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника воссоединения Крыма с Россией", - говорится в сообщении.

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки, находящейся в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив.

Еще один памятник - князю Григорию Потемкину, основателю Черноморского военно-морского флота будет установлен в Севастополе по инициативе председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. "Идею поддержал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Установкой монумента займется РВИО, которое в ближайшее время объявит конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение монумента", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время власти Севастополя определяют место установки памятника. В сообщении говорится, что в творческих конкурсах могут принять участие авторские коллективы, архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры и студенты соответствующих вузов.

Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО. Для создания памятников уже объявлен народный сбор средств.

Референдум в Крыму

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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