Представитель МИД РФ: журналистскому сообществу следует избегать разобщающей риторики

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Разобщающая риторика ведет к конфронтации в информационном пространстве, поэтому ее необходимо избегать. С таким пожеланием к журналистскому сообществу обратился представитель департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич на конференции по безопасности журналистов, состоявшейся в Вильнюсе в понедельник.

"Мы призвали партнеров, участников форума воздерживаться от терминологии, которая ведет к развитию конфронтации в информационном пространстве", - обозначил он позицию российской стороны в беседе с корреспондентом ТАСС.

Одним из таких штампов в выступлениях политиков и широко тиражируемых СМИ является понятие "информационная война". "От употребления этого понятия следует воздерживаться, так как оно само по себе несет большой конфронтационный потенциал", - сказал Буякевич.

По его словам, несмотря на официально заявленную тему журналисткой безопасности, на конференции "не обошлось без политизации этой проблематики". "Звучали дежурные политически ангажированные обвинения в адрес России в преднамеренном распространении пропаганды и дезинформации как на территории Украины, так и в целом на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - отметил представитель МИД. По его оценке, было бы более конструктивно смотреть на ситуацию в рамках "объединительной, а не разобщающей повестки".

"Мы выступаем за диалог, однако часто происходит так, что сам факт работы журналиста на российские средства массовой информации является поводом для отказа в праве быть журналистом", - отметил Буякевич. По его словам, сотрудников российских СМИ "одиозным образом" обвиняют в распространении пропаганды, хотя "четкой терминологии, что это такое, нет". "Журналисту, где бы он ни работал, должна быть гарантирована физическая защита и соблюдение профессиональных прав", - сказал представитель МИД РФ.

Одним из организаторов конференции является бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.