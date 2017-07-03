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В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"

Общество
3 июля, 23:55 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Первыми участниками форума стали молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты

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© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
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© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"
© Пресс-служба форума "Таврида на Бакальской косе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" открылся в Крыму на Бакальской косе. В третий раз на полуостров съедутся лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России, а первыми участниками форума стали молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты, сообщает пресс-служба "Тавриды".

Участников форума поздравил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. "Таврида" - одно из самых значимых и ярких молодежных событий года, вы лучшие представители творческой молодежи, прошедшие серьезный отбор. Пусть все проекты, которые уже есть и те, которые зародятся на форуме, реализуются и помогут вам в творческом развитии", - сказал он, после чего прозвучал символический удар в колокол, в знак начала работы форума.

Первый образовательный день, 4 июля, начнется с панельной дискуссии с участием ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского на тему "Русская архитектура - новый взгляд на историю".

Участникам первой смены предстоит в течение пяти образовательных дней, работая в тематических школах, познакомиться с актуальными направлениями архитектуры и дизайна, разработать новые планы по логистике и насыщению городов, составить живую карту России, а также овладеть практиками использования деревенского наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов.

Форум разделен на восемь тематических смен и объединит более 3 тыс. молодых людей из всех регионов страны. Помимо архитекторов, дизайнеров и урбанистов на форум съедутся художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые "Таврида" откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

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