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Матвиенко в Киргизии примет участие в культурно-образовательном форуме "Дети Содружества"

Общество
4 июля, 0:24 UTC+3 ЧОЛПОН-АТА (Киргизия) (Киргизия) 4, июля. /ТАСС

В ходе рабочего визита в Киргизию глава Совфеда также проведет ряд двусторонних встреч

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 4 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник проведет в Киргизии ряд встреч и примет участие в работе международного форума "Дети Содружества".

"В ходе рабочего визита глава СФ проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в работе международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества", - сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В понедельник Матвиенко в Бишкеке провела встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

В этом году отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Киргизией. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что положенные в их основу принципы равноправия, уважения суверенитета и интересов обоих государств, сохранения традиций дружбы народов полностью оправдали себя. На этом фундаменте выросло современное здание союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии", - подчеркнула Матвиенко, слова которой цитирует пресс-служба Совфеда.

По словам главы верхней палаты парламента РФ, российско- киргизские отношения, безусловно, уже проверены временем и активно развиваются не только на двустороннем уровне, но в многосторонних форматах - на площадках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других.

"Дети Содружества"

В Чолпон-Ате на озере Иссык-Куль делегация Совета Федерации, которую возглавляет Матвиенко, встретится с участниками международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества". Цель этого форума - формирование нового формата общения представителей систем образования государств СНГ для сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций и достижений школьников и молодежи. Среди участников мероприятия - школьники из стран СНГ, школьные творческие коллективы, представители органов школьного, ученического и родительского самоуправления, учителя, представители попечительских советов, муниципальных и иных советов, ученые. Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии и Межпарламентская ассамблея СНГ, которую возглавляет Матвиенко.

На встрече с Атамбаевым председатель СФ обратила внимание на важность того, чтобы "не только руководители государств, но и их народы поддерживали идею развития интеграционных проектов". "Хочется, чтобы дети из стран СНГ сохраняли традиции, которые нас связывали раньше", - отметила она.

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