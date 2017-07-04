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Запуск неучтенного дрона грозит штрафом в 5 тыс. рублей

Общество
4 июля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

С 5 июля вступают в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников и дронов - владельцы должны поставить их на учет

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Запуск не поставленного на учет дрона или другого малого беспилотника будет грозить владельцу штрафом до 5 тыс. рублей. Об этом пишет "Российская газета", отмечая, что с 5 июля вступают в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников и дронов - владельцы должны поставить их на учет.

Как отмечает "РГ", речь идет о беспилотниках массой от 0,25 кг до 30 кг. "Все беспилотники должны летать на основании разрешения на использование воздушного пространства, а разрешение выдается на основании регистрационного номера беспилотного воздушного судна. И если большой беспилотник должен быть зарегистрирован, то небольшой летательный аппарат должен быть учтен", - пишет газета со ссылкой на гендиректора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеба Бабинцева.

Если беспилотник взлетел без разрешения и без номера на борту - даже просто оторвался от земли - то за нарушение воздушного пространства гражданину могут выписать штраф в 5 тысяч рублей, должностному лицу - 20 тыс., а юридическому - на 300 тыс. рублей.

Требования не касаются воздушных змеев, но под них попадают небольшие авиамодели, пишет "РГ" со ссылкой на эксперта. И другие граждане имеют право заснять такой полет на камеру и передать информацию в Ространснадзор.

Заявка на использование воздушного пространства сейчас подается за пять дней. Для небольших дронов пока обсуждается возможность уведомительного порядка полетов как для авиации общего назначения.

На сегодня в России через сайты Федерации авиамодельного спорта и Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем поставлены на учет уже более 4 тысяч беспилотников. В то же время "РГ" приводит слова замглавы Ространснадзора Владимира Чертка о росте нарушений с использованием беспилотников, в связи с чем в Ространснадзоре обсуждают возможность изъятия или блокирования аппаратов-нарушителей.

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