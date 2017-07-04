США в 241-й раз празднуют День независимости

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. США отмечают во вторник День независимости - национальный праздник и официально выходной день. Сами американцы называют его просто "четвертое июля" и считают днем рождения страны, который в этом году отмечается уже в 241-й раз.

По уже сложившейся традиции, большинство жителей страны предпочитает этот день провести вне дома - на природе, навестить родственников, посмотреть достопримечательности или принять участие в городских праздничных мероприятиях, шествиях, парадах, сопровождаемых красочными салютами, фейерверками и концертами популярных артистов. Власти больших городов существенно усиливают меры безопасности, особенно на дорогах и транспорте, поскольку миллионы американцев в этот день отправляются навестить родственников и друзей в другие штаты.

4 июля 1776 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) Вторым Континентальным Конгрессом была принята Декларация Независимости, подготовленная комиссией из пяти парламентариев во главе с Томасом Джефферсоном, будущим третьим президентом США. Согласно документу 13 британских колоний восточного побережья Северной Америки, "штатов", объявлялись независимыми от Великобритании. Декларация стала первым официальным документом нового государства, впервые получившего имя "Соединенные Штаты Америки". Известие о принятии колониями Декларации король Великобритании Георг III получил лишь два месяца спустя, 10 сентября.

Принятие Декларации Независимости также нашло отражение в дизайне национального флага США, утвержденного Конгрессом год спустя, на котором неизменно количество красно-белых полос - 13, по первым штатам, основавшим новое государство. Количество звезд на темно-синем фоне в течение истории менялось по мере вхождения новых штатов. В настоящее время их - 50.

Основные цвета флага - темно-синий, красный и белый - являются главными и во время празднования Дня независимости. Традиция отмечать 4 июля парадами - практически такая же старая, как и сам праздник. Первое торжественное шествие горожан прошло 4 июля 1785 года в городе Бристоль (штат Род-Айленд). Выходным днем 4 июля стало не сразу - только в 1870 году.

Еще одной традицией Дня независимости стала для американцев организация пикников и барбекю. В Нью-Йорке в этот день проходит конкурс на скоростное поедание хот- догов. Всего в этот день жители США съедают около 150 млн булочек с горячей сосиской. Однако мясными закусками праздничный стол рядового американца в День независимости не ограничивается, в среднем, жители США выпивают "в честь" дня рождения страны алкогольных напитков на $1,6 млрд.