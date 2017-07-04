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Роспотребнадзор: почти 340 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещей

Общество
4 июля, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По данным ведомства, число заболевших клещевым вирусным энцефалитом составило 400 случаев

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 340 тыс. человек с начала года обратились за медицинской помощью в России после укусов клещей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"По состоянию на 30 июня 2017 года в медицинские организации обратились 338,285 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - отметили в ведомстве.

В Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в два раза, в Вологодской области - в 1,6 раза, в Пермском крае, Санкт-Петербурге - в 1,3 раза, в Московской области - в 1,2 раза. В 1,5 - два раза снизилось количество обратившихся в Белгородской, Калининградской, Архангельской, Астраханской, Новгородской, Кировской областях, республиках Коми и Ингушетия.

В Кемеровской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Красноярском и Алтайском краях и Удмуртской Республике показатели превысили прошлогодние значения.

Число заболевших клещевым вирусным энцефалитом, по данным ведомства, составило 400 случаев, клещевым иксодовым боррелиозом - 1244, что ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

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