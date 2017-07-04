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Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве

Общество
4 июля, 4:04 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, июля. /ТАСС

В пресс-службе администрации Кемеровской области добавили, что состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо

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Аман Тулеев

Аман Тулеев

© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Глава Кемеровской области, 73-летний Аман Тулеев, которому в мае сделали операцию на позвоночнике в немецкой клинике, после чего он проходил лечение в больнице областного центра, продолжит курс реабилитации в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой (Вероника Скворцова - министр здравоохранения РФ - прим. ТАСС) Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве. Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации, "реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой". В пресс-службе добавили, что состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. "Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Аман Тулеев <...> прошел все намеченные процедуры, в том числе сложные и болезненные", - отметили в администрации.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1 июля 1997 года. В мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали появляться слухи о его уходе с должности. Так, 9 мая Тулеев не участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, 22 мая пресс- служба областной администрации сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня.

19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась. Позже стало известно, что с 11 июня глава Кузбасса проходит реабилитацию в кемеровской больнице после проведения в мае плановой операции на позвоночнике в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года.

Она продлилась девять часов, так как врачи приняли решение увеличить и расширит объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

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