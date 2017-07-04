"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минимальная сумма долгов, при которой приставы ограничивают гражданину РФ выезд за границу, может увеличиться с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые будут рассмотрены 4 июля комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Отмечается, что порог задолженности может быть увеличен лишь временно. "Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей", - пояснил изданию член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

Нововведение не касается социально значимых долгов - по алиментам, по возмещению вреда здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним - 10 тыс. рублей, отметил собеседник газеты.

Предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Изменения, по словам Байгускарова, могут вступить в силу 1 октября 2017 года.