ВЦИОМ: 10% россиян думают о том, чтобы переехать в другую страну

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 10% россиян задумываются о том, чтобы уехать жить зарубеж, по сравнению с позапрошлым годом их число снизилось на 3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения [ВЦИОМ], имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Так, по данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян - 89%, максимум за всю историю измерений, не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. "Если в 2015 году о желании уехать зарубеж говорили 13%, то в 2017 году - 10% россиян [среди 18-24-летних - 25%, среди 25-34-летних - 16%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга - 21%]", - отмечают во ВЦИОМ. Лишь 1% опрошенных затруднился ответить на этот вопрос.

По данным ВЦИОМ, заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках. Этот выбор стали делать более обдуманно - чаще стали предпринимать реальные шаги к переезду [копить деньги, собирать информацию, консультироваться со знакомыми-эмигрантами]. Во ВЦИОМ отмечают, что за год мотивы переезда изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека теперь ценятся выше, чем ранее.

Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей, категорическое нежелание жить в России или сильную любовь к другой стране. Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии - именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Число эмигрантов из России, как показывают данные опроса, в последний год заметно снизилось: так, если в 2016 году о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% опрошенных, то в 2017 году - уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась [23%].

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-22 июня 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка - 1800 респондентов, для нее размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.