Врио главы Севастополя обещал уволить чиновников, если не будет налажено освещение города

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал принять кадровые решения в отношении ответственных за наружное освещение в городе чиновников в случае, если в течение двух недель они не исправят существующую ситуацию. Об этом он во вторник написал на своей странице в Facebook.

"В этом году на капитальный и текущий ремонт уличного освещения в Севастополе выделено практически 200 млн рублей, это - в шесть раз больше, чем в прошлом. При этом освещенность города как была, так и осталась недостаточной. В течение двух недель необходимо, как минимум, заменить лампочки там, где они предусмотрены, но не горят. Иначе менять будем руководителей", - написал он.

По словам врио губернатора, он лично видит сложившуюся ситуацию, когда даже в центре города улицы недостаточно освещены. "Моя позиция простая: никого уговаривать работать не собираюсь. Обязал руководство департамента городского хозяйства и предприятия "Горсвет" срочно исправить положение", - добавил он.