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В Рособрнадзоре не видят необходимости убирать тестовую часть из ЕГЭ по иностранным языкам

Общество
4 июля, 10:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

По словам специалистов, такие задания - это специфика иностранных языков, однако ведомство готово обсуждать этот вопрос, подчеркнул Сергей Кравцов

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Убирать тестовую часть из ЕГЭ по иностранным языкам необходимости нет. Об этом во вторник заявил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Есть определенные методики в каждом предмете. Для английского языка, об этом говорят методисты и ученые, такие задания могут сохраняться", - сказал Кравцов, добавив, что в свое время также писал экзамены по иностранному языку в форме теста.

"Когда мы изучали английский, такие задания были. Поэтому это специфика, как говорят специалисты, иностранных языков. Мы можем уйти [от тестовой части], но это вопрос эффективности. Сегодня специалисты говорят, что по иностранному языку такой необходимости нет", - сказал глава ведомства, при этом подчеркнув, что Рособрнадзор готов обсуждать этот вопрос .

Сейчас тестовая часть на ЕГЭ присутствует только в контрольных измерительных материалах по иностранным языкам.

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