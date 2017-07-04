В Рособрнадзоре не видят необходимости убирать тестовую часть из ЕГЭ по иностранным языкам

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Убирать тестовую часть из ЕГЭ по иностранным языкам необходимости нет. Об этом во вторник заявил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Есть определенные методики в каждом предмете. Для английского языка, об этом говорят методисты и ученые, такие задания могут сохраняться", - сказал Кравцов, добавив, что в свое время также писал экзамены по иностранному языку в форме теста.
"Когда мы изучали английский, такие задания были. Поэтому это специфика, как говорят специалисты, иностранных языков. Мы можем уйти [от тестовой части], но это вопрос эффективности. Сегодня специалисты говорят, что по иностранному языку такой необходимости нет", - сказал глава ведомства, при этом подчеркнув, что Рособрнадзор готов обсуждать этот вопрос .
Сейчас тестовая часть на ЕГЭ присутствует только в контрольных измерительных материалах по иностранным языкам.