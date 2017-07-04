Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

Общество
4 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей - порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник при обсуждении во втором чтении правительственного законопроекта об изменениях в законе "Об исполнительном производстве".

"Предлагается увеличить порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей", - заявил на заседании глава комитета Павел Крашенинников.

При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним - 10 тысяч рублей, пояснили в комитете.

Новые поправки могут вступить в силу с 1 октября 2017 года.

Смотрите также

Число невыездных должников-россиян к лету достигло 1,6 млн человек

Половина должников по алиментам в Москве ограничены в выезде за рубеж

ФССП: единственное жилье у должников отбираться не будет

Приставы ограничили в водительских правах уже более 220 тыс. должников-россиян

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама