Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей - порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.
Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник при обсуждении во втором чтении правительственного законопроекта об изменениях в законе "Об исполнительном производстве".
"Предлагается увеличить порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей", - заявил на заседании глава комитета Павел Крашенинников.
При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним - 10 тысяч рублей, пояснили в комитете.
Новые поправки могут вступить в силу с 1 октября 2017 года.