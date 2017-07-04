Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей - порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник при обсуждении во втором чтении правительственного законопроекта об изменениях в законе "Об исполнительном производстве".

"Предлагается увеличить порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, в три раза - с 10 тыс. до 30 тыс. рублей", - заявил на заседании глава комитета Павел Крашенинников.

При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев порог остается прежним - 10 тысяч рублей, пояснили в комитете.

Новые поправки могут вступить в силу с 1 октября 2017 года.