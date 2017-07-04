Васильева: ЕГЭ-2017 прошли объективно

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Госэкзамены в 2017 году прошли объективно. Об этом во вторник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на межрегиональной конференции по оценке качества образования.

"Экзамены в форме ЕГЭ прошли максимально объективно", - сказала Васильева.

Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая по 1 июля 2017 года. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники этого года. Было задействовано около 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях.

ЕГЭ сдавали около 6 тыс. участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия. Общее количество нарушений в этом году сократилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим.

Школы с высокими результатами могут освободить от проверок

Министр образования выразила уверенность, что школы, показывающие высокие результаты деятельности, нужно освободить от проверок.

"В новой модели контрольной деятельности нет необходимости проверять постоянно школы, которые показывают высокие результаты в своей работе. Это пустая трата времени, на мой взгляд", - сказала министр.

"Предлагаю сделать акцент только на те школы, где результаты необъективные и очень низкие", - подчеркнула Васильева.

В частности, в ходе своего выступления она рассказала о проблемах в проведении экзаменов в 9-х классах. "Здесь были проблемы с объективностью проведения экзаменов..., и я думаю, в ходе нашего совещания мы еще вернемся к этому вопросу не раз", - отметила глава ведомства.

Институты повышения квалификации педагогов в регионах

Ольга Васильева также заявила, что институт повышения квалификации педагогов должен работать в каждом регионе.

"Нам пора вернуться и начать снова говорить о том, что нам нужны институты повышения квалификации, качественные, в каждом регионе", - сказала министр, добавив, что в школах также нужны методические кабинеты.

По мнению министра образования, с разрушением методического кабинета резко снизились результаты и оценочная деятельность в школах.