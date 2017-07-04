Васильева: ЕГЭ-2017 прошли объективно

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Госэкзамены в 2017 году прошли объективно. Об этом во вторник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на межрегиональной конференции по оценке качества образования.
"Экзамены в форме ЕГЭ прошли максимально объективно", - сказала Васильева.
Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая по 1 июля 2017 года. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники этого года. Было задействовано около 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях.
ЕГЭ сдавали около 6 тыс. участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия. Общее количество нарушений в этом году сократилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим.
Министр образования выразила уверенность, что школы, показывающие высокие результаты деятельности, нужно освободить от проверок.
"В новой модели контрольной деятельности нет необходимости проверять постоянно школы, которые показывают высокие результаты в своей работе. Это пустая трата времени, на мой взгляд", - сказала министр.
"Предлагаю сделать акцент только на те школы, где результаты необъективные и очень низкие", - подчеркнула Васильева.
В частности, в ходе своего выступления она рассказала о проблемах в проведении экзаменов в 9-х классах. "Здесь были проблемы с объективностью проведения экзаменов..., и я думаю, в ходе нашего совещания мы еще вернемся к этому вопросу не раз", - отметила глава ведомства.
Ольга Васильева также заявила, что институт повышения квалификации педагогов должен работать в каждом регионе.
"Нам пора вернуться и начать снова говорить о том, что нам нужны институты повышения квалификации, качественные, в каждом регионе", - сказала министр, добавив, что в школах также нужны методические кабинеты.
По мнению министра образования, с разрушением методического кабинета резко снизились результаты и оценочная деятельность в школах.