Сбербанк и ВШЭ откроют магистратуру "Финансовые технологии и анализ данных"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк и ВШЭ анонсировали открытие новой совместной магистерской программы "Финансовые технологии и анализ данных" в рамках факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. 30 лучшим абитуриентам, поступившим на программу, обучение оплатит Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Обучение на магистерской программе даст студентам возможность не только получить необходимые теоретические знания, но и познакомиться с их внедрением в банковскую практику. Сбербанк предоставит студентам возможность изучать уникальные курсы, разработанные для сотрудников банка", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники различных блоков Сбербанка будут проводить мастер-классы, организовывать хакатоны, а студенты смогут проходить производственную практику в подразделениях банка.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, которого цитирует пресс-служба, анализ финансовых данных - одно из самых важных и перспективных направлений работы Сбербанка. "Мы уверены, что наше соглашение с ВШЭ позволит подготовить лучших специалистов в этой сфере», - сказал Греф.

Руководителем магистерской программы станет директор проектного офиса управления валидации моделей блока "Риски" Сбербанка Алексей Масютин. Академический совет программы возглавит старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Также, по данным пресс-службы, Сбербанк и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов. Предметом соглашения является расширение взаимодействия сторон в области образования.

Новое направление в МГУ

Кроме того, Сбербанк заключил соглашения о сотрудничестве с двумя факультетами МГУ им. М. В. Ломоносова - юридическим и факультетом государственного управления.

"Благодаря подписанным соглашениям уже в новом учебном году в университете будут готовить специалистов по урегулированию проблемных активов. Разработанная департаментом по работе с проблемными активами Сбербанка программа «Урегулирование проблемной корпоративной задолженности» охватит как бакалавров, так и магистров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо возможности общения с ведущими специалистами-практиками Сбербанка, студенты МГУ смогут проходить практику и стажировку в департаменте по работе с проблемными активами Сбербанка, а лучшие из них - получить работу в этом департаменте.