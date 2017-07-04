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Дополнительные 2 млрд руб. направят на ввод очистных сооружений на стоках Владивостока

Общество
4 июля, 11:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, июля. /ТАСС

Об общем объеме инвестиций в строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений не сообщается

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Ввод в строй очистных сооружений во Владивостоке планируется завершить до конца 2017 года; на 2018-2020 год предусмотрено дополнительно 2 млрд рублей для перевода всех стоков на очистные сооружения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Законодательного Собрания Приморья.

Вопрос о строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и канализации во Владивостоке депутаты комитета по экономической политике и собственности рассмотрели на заседании профильного комитета Заксобрания. По мнению депутатов, работу тормозят долгое согласование расположения сетей с владельцами земли, длительность конкурсных процедур и низкое качество проектной документации.

Как сообщил депутатам руководитель КГУП "Приморский водоканал" Алексей Осиюк, которого цитирует пресс-служба, за 2016 год на очистные сооружения были переключены три из семи выпусков сточных вод ("Крыгина", "Морвокзал" и "Корабельная Набережная"), что позволяет очищать 75% сточных вод в бухте Золотой Рог. В настоящее время на очистные сооружения поступает 126,11 тысяч кубометров в сутки.

"До конца года планируется "перехватить" оставшиеся 25% неочищенных стоков.<...> Так как перевод всех хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения Владивостока требует дополнительных затрат, администрацией Приморского края проводится корректировка госпрограммы, на 2018-2020 годы на эти цели будет предусмотрено дополнительно 2 млрд рублей", - говорится в сообщении. Общий объем затрат на строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений не уточняется.

Комплекс очистных сооружений Владивостока включает три планировочных района - Центральный, Южный и Северный, в каждом из которых построены или реконструированы очистные сооружения и запланирована система водоотведения, которая направит образуемые сточные воды на очистку. Очистные сооружения Центрального района были построены и запущены в 2012 году, частично реконструированы сети канализации.

Затем были реконструированы Северные очистные сооружения, и в 2015 году состоялся запуск очистных сооружений Южного планировочного района. По словам губернатора края Владимира Миклушевского, после подключения всех очистных останется еще одна проблема: загрязняющие вещества, осевшие на дне бухты. Ученые должны обследовать бухту и дать рекомендации по ее очистке. Работы займут не менее года.

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