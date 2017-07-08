Как в России появился единственный крестьянский род с гербом и гимном

Музеи бывают исторические, краеведческие, художественные, а в селе Петрушино, что у Таганрога, на днях открылся фамильный — музей рода Надолинских. Полковник Владимир Надолинский, уйдя в отставку, написал нескольких книг по истории авиации, а параллельно увлекся историей своего рода. За 15 лет изысканий он сумел установить 76 ветвей фамилии, в которые входят более 1,5 тыс. семей, доказать их кровное родство и "раскопать" свои корни до XVII века.

В июне Владимир Николаевич открыл небольшую экспозицию, а к осени собирается полностью закончить работу над музеем. "По этому случаю состоится большое мероприятие, мы хотим назвать его Днем рода Надолинских. Музей — дело довольно трудное, все за личные средства представителей рода. Много сложностей, но я вывернусь наизнанку, чтобы открыть всю экспозицию", — говорит Надолинский.

Потомки казака Ивана

Работа над музеем идет на небольшом, в шесть соток, дачном участке в окрестностях Таганрога. Здесь своего рода штаб-квартира полковника, здесь он пишет книги об истории Надолинских.

На земли нынешней Ростовской области его предки пришли при императрице Екатерине II в XVIII веке. Они стояли у истоков многих местных населенных пунктов: Николаевки (Нижняя Слобода), Бессергеновки. В 1903 году крестьянская община выкупила землю у помещика Алфераки и основала Новую Бессергеновку.

"Императрица переселила сюда крестьян из Курской губернии и неспокойных запорожских казаков. Удалось найти сведения, что среди переселенцев были потомки казака Ивана по прозвищу Надолинец, 1690 года рождения. Таким образом, наши корни известны с конца XVII столетия. Со временем Надолинцы стали Надолинскими", — рассказывает глава рода.

Сегодня многие представители рода, как и их предки, живут в Ростовской области, некоторые семьи перебрались в другие регионы России. Есть представители, живущие ныне в США, Израиле, Эстонии, Казахстане, Белоруссии, на Украине.

"Сейчас нужно "копать" историю предков, живших на территории Полтавской губернии, но в нынешней ситуации (на Украине. — Прим. ТАСС) это не представляется мне возможным", — вздыхает Надолинский.

"Юхымцы", "Рыжи", "Кубряки" и "Кадеты"

Бывший военный начал генеалогические изыскания со своей семьи. Изучил архивные дела НКВД о репрессированных дедушке и дяде Василии, ставших после войны жертвами сфабрикованного дела об антисоветчине из-за попытки дядьки-фронтовика "отстоять справедливость". В бумагах были указаны данные о родственных связях подследственных.

"В деле деда были прописаны все родственники и родственники его жены, бывшей также из Надолинских. Так узнал своих прямых предков и пошел дальше. Написал статью "Откликнитесь, Надолинские" в местной газете. Кроме меня, историей нашего рода интересовался Сергей Пантелеевич Надолинский, бывший в 60-е годы председателем колхоза в Новобессергеневке. Мы с ним много беседовали, и он поделился информацией. Потом были метрические книги и ревизские сказки, хранящиеся в архивах", — рассказал исследователь.

С тех пор удалось установить родственные связи между сотнями людей. В книге, которая планируется к изданию, будет опубликовано родовое древо, включающее 12 поколений, разбитых на 76 ветвей. Каждая ветвь носит свое прозвище. Так, Владимир Николаевич — из "Рыжих", названных так в честь предка, имевшего рыжие волосы. Есть "Кубряки" — по девичьей фамилии супруги одного из членов рода, от Якова пошли "Якуши".

"Мы из малороссов, и в названиях ветвей чувствуется наш говор — суржик: "Прасолы", "Козуры", "Маслаки", "Ягопы", "Тривозы", "Белыки", "Ковали". Один из Надолинских был прапорщиком царской армии — потомки прозвались "Кадетами", от Ефимы — "Юхымцы", отличавшиеся честностью и всегда бывшие старостами в крестьянской общине. Прозвища давались не случайно: в деревнях было много тезок и по фамилии, и отчеству, и имени. Как в таком случае отличить трех Надолинских Иван Ивановичей друг от друга? Только по прозвищу, которое закреплялось и за потомками", — рассказывает Владимир Надолинский.

Эти неофициальные прозвища существуют до сих пор, помогая многочисленным потомкам Надолинских узнавать степень родства друг с другом.

На холодильнике — брелоки с гербом

По инициативе Владимира представители Надолинских собираются на родовые съезды, участвуют в демонстрациях — недавно прошли отдельной колонной на параде в честь 9 Мая. К одному из таких съездов композитор Александр Гуркин написал для них родовой гимн. После чего возникла мысль о гербе. Обратились в геральдический орган.

"Среди Надолинских не было дворян, но мы всегда верно служили России. Сейчас известны 130 представителей рода, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 72 из них не вернулись домой. Есть награжденные орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, знаками Почета. Поэтому при получении герба я стал добиваться, чтоб его выдали не только мне, а всему роду. Чтоб этот символ принадлежал всем Надолинским, от глубокого старика до новорожденного малыша. На это ушло четыре месяца. Впервые в России геральдическая грамота была выдана всему роду. Теперь наш герб числится в регистре Русской геральдической комиссии под номером 1539", — говорит Владимир.

Вот и выходит, что Надолинские — единственный в стране род-семья из рабочих и крестьян, имеющая собственный герб и созданный на его основе флаг. Герб сделан в соответствии со всеми требованиями геральдики. Щит из двух частей, разделенный белой волной, символизирующей, что род всегда находится на гребне волны. В верхней части щита на красном фоне, символизирующем Россию, — лавровый венок, говорящий о державности, звезда, свидетельствующая, что в роду многие служивые люди, казачьи сабли говорят о казачьих корнях. Нижняя часть щита — синяя, на ней изображена рыба золотого цвета. Это означает море и рыболовецкие промыслы.

Над щитом — мирная земледельческая корона и шлем Александра Невского, символизирующий умение защищать Отечество. Над шлемом — икона архангела Гавриила.

Сейчас на даче Владимира Надолинского все в родовой символике. На холодильнике — брелоки с гербом, на кружках, из которых мы пьем чай, на прочей посуде. На стене висит родовой календарь. Скоро в соседнем поселке откроется музей.

Были знакомые — стали родня

В науке генеалогическое родство, охватывающее десятки и сотни семей, носит название Lineage ("линидж"). Владимир Надолинский не любит подобные зарубежные термины, например слово "клан". Говорит, что это вызывает ассоциации с мафией и крестным отцом из творчества Фрэнсиса Форда Копполы.

"В нашей атрибутике везде слово "род". Правда, в российских законах оно как-то не звучит. Звучит слово "семья", и меня все время вгоняют в рамки этого понятия. Но для меня семья гораздо шире устоявшегося понятия, в нее входит большое количество людей, а не только близкие родственники", — говорит Надолинский.

Его супруга Лидия Ивановна, родом из Саратова, рассказывает, что, когда муж начал свои исследования, то оказалось, что многие ранее просто знакомые люди теперь — родня. "Сейчас у меня много родственников, и они мне все близкие люди", — говорит женщина.

Супруги уверены, что исследование собственных корней укрепляет связи между людьми.

"Когда мы укрепляем свои семьи и роды, то этим укрепляем местность, где живем, и Россию в целом", — подчеркивает отставной военный.

Андрей Мармышев