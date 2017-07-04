Громов: уровень доверия к российским СМИ ни в одном из регионов РФ не опускается ниже 50%

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские СМИ благодаря профессионализму и честности сохранили свое влияние на население, уровень доверия к ним ни в одном из регионов не опускается ниже 50%. Об этом заявил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, выступая на III форуме СМИ России и Китая "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ".
"Приятно констатировать, что на фоне глобального кризиса доверия к традиционным медиа российские СМИ сохранили свой авторитет и влияние, - сказал он. - Уровень доверия к ним ни в одном регионе РФ не опускается ниже 50%, а в целом ряде превышает 70%".
"Заслужен этот уровень доверия прежде всего честной и профессиональной работой", - считает Громов.