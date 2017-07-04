В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с", - сообщили в главке.

Во время непогоды возможно подтопление отдельных территорий, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Из-за усиления ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - предупредили в ГУ МЧС.