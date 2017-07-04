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В ГД предлагают повысить долговой порог при ограничении прав на управление транспортом

Общество
4 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По мнению депутата Вячеслава Лысакова, порог по долгам необходимо сделать унифицированным для ответственности по ограничению специальных прав

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает повысить порог по долгам с 10 тыс. до 30 тыс. рублей при вынесении решения об ограничении специальных прав, то есть права на управление любым видом наземного транспорта.

"В ближайшее время я подготовлю и внесу такой законопроект", - заявил Лысаков во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.

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По его словам, "раз сейчас правительство РФ сделало шаг, поднимают эту планку до 30 тыс. [рублей] для выезда за границу, то эту же планку надо сделать унифицированной для ответственности по ограничению специальных прав". "А то так получается нелогично и несправедливо", - отметил он. При этом он указал, что для должников по алиментам, по выплате компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца сумма остается прежней - 10 тыс. рублей. "Для этих семей важна каждая тысяча рублей", - подчеркнул Лысаков.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза (с 10 тысяч до 30 тысяч рублей) порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

Соответствующие поправки были поддержаны комитетом во вторник при обсуждении во втором чтении правительственного законопроекта об изменениях в законе "Об исполнительном производстве". Они могут вступить в силу уже с 1 октября 2017 года.

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Лысаков, Вячеслав Иванович
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