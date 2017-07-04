Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособности

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МОСКВА, 4 июля./ТАСС/.Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в развитии среднего и профессионального образования.
"Мы подписываем соглашение с РАО о сотрудничестве в области развития, поддержки среднего образования Москвы, профессионального образования. Это соглашение я считаю взаимовыгодным. С одной стороны, мы подключаем огромный потенциал, который есть в академии - их знания, опыт, научную базу. С другой стороны, это, конечно, опыт Москвы, системы образования, которая в стране по праву считается лучшей", - сказал мэр.
Он отметил, что успехи московского образования заметны как по итогам ЕГЭ, так и по блестящим результатам московских школьников на всероссийской олимпиаде,так и по международным исследованиям.
Тем не менее, как подчеркнул мэр, проблем в образовании "более чем достаточно". "Необходимо менять методики, внедрять новые технологии. Не стоять на месте, двигаться дальше, совершенствуя систему образования, делая ребят, выпускников наших школ более конкурентными и приспособленными к современной жизни", - сказал Собянин.
Вербицкая подчеркнула важность обучения детей с проблемами здоровья. "Очень важно думать над тем, как их вернуть в нормальную жизнь, какие программы подготовить, чтобы эти ребята смогли стать настоящей гордостью нашей страны. И мне кажется, что образовательная система Москвы, она действительно интересная и имеет много хорошего. От нашего сотрудничества очень многое должно измениться", - отметила президент РАО.
Как пояснили в пресс-службе мэра, соглашение позволит РАО провести анализ инновационного опыта развития городского образования Москвы и сформировать по итогам научно-методические рекомендации для образовательной системы других регионов России. В свою очередь правительство Москвы планирует использовать научно- практический потенциал РАО, чтобы повысить квалификацию педагогов и внедрить передовые образовательные технологии в московских школах.
Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений. В их числе разработка новых образовательных технологий, средств обучения и воспитания учащихся; обмен учебно-методическими материалами и оказание научно-методической помощи; организация повышения квалификации научных и педагогических работников; участие в экспертизе новых образовательных технологий, программ развития системы образования и других социально значимых проектов.
Речь идет также об организации научных исследований в области образования в интересах города и содействии росту инновационного потенциала Москвы.
В 2016 году аналогичное соглашение было заключено между РАО и правительством Санкт-Петербурга. Российская академия образования - государственная академия наук, объединяющая учёных, работающих в сфере образования и педагогики. Является правопреемником Академии педагогических наук СССР. Доктор филологических наук Людмила Вербицкая является президентом Российской академии образования с 2013 года.