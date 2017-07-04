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В Рособрнадзоре предлагают ввести собеседование как допуск к ГИА по русскому языку

Общество
4 июля, 12:51 UTC+3 СОЧИ 4, июля. /ТАСС

Осенью 2017 года состоится вторая апробация выбранной модели, по итогам которой будет принято решение о ее введении в штатный режим

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СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор предлагает допускать девятиклассников к выпускному экзамену по русскому языку по итогам собеседования. Об этом во вторник сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на межрегиональной конференции по оценке качества образования.

"Мы долго обсуждали по поводу устной части в ЕГЭ по русскому языку. Решение следующее. Мы предлагаем регионам, у нас уже модель есть, устное собеседование как допуск к итоговой аттестации после 9-х классов", - сказал Кравцов.

"Мы предлагаем это добровольно, но вводить сейчас не на ЕГЭ, а как допуск к итоговой аттестации в 9-х классах. Более подробно будем обсуждать, но в этом направлении надо идти", - подчеркнул глава ведомства.

В 2018-2019 учебном году может произойти введение обязательной устной части на экзамене для девятиклассников по русскому языку. Затем устная часть может появится и на ЕГЭ по этому предмету. Об этом ранее заявляла глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Первая апробация моделей заданий устной части прошла в трех регионах - Московской области, Татарстане и Чеченской Республике. Тогда было предложено две модели проведения: на компьютере и с экзаменатором-собеседником. Задания проверяли умение читать вслух отрывок небольшого текста, описать иллюстрацию и выразить отношение к изображенной ситуации, умение понимать вопрос и логично на него отвечать, а также владение орфоэпическими нормами и другие аспекты устной речи.

Вторая апробация по уже выбранной теперь модели - собеседования - должна пройти осенью 2017 года, по ее итогам будет принято решение о введении устной части в штатный режим.

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Кравцов, Сергей Сергеевич
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