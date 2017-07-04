В Москве подписано соглашение о запуске российского канала "Катюша" в Китае

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый канал и Центральное телевидения Китая подписали во вторник соглашение о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР на III Форуме СМИ России и Китая, передает корреспондент с церемонии подписания.

С российской стороны подпись на документе поставил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, с китайской - гендиректор CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао.

Как сообщил Эрнст, телеканал будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. "Вещание начнется в этом году", - сказал он журналистам.