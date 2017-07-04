Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве подписано соглашение о запуске российского канала "Катюша" в Китае

Общество
4 июля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

С российской стороны подпись на документе поставил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, с китайской - гендиректор CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый канал и Центральное телевидения Китая подписали во вторник соглашение о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР на III Форуме СМИ России и Китая, передает корреспондент с церемонии подписания.

С российской стороны подпись на документе поставил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, с китайской - гендиректор CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао.

Как сообщил Эрнст, телеканал будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. "Вещание начнется в этом году", - сказал он журналистам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного
7
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама