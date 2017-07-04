ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ТАСС намерен развивать связи с китайскими СМИ, поскольку в современных условиях сотрудничество в медиасфере приобретает особую роль. Об этом заявил во вторник генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, выступая на III форуме СМИ России и Китая "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ".

"Ситуация в медийной сфере, увы, далека от мира и спокойствия, мировые СМИ сталкиваются с двумя глобальными вызовами - технологическим и политическим, - констатировал он. - Идет конфликт старых СМИ с новыми, идут информационные войны. В этих условиях сотрудничество в медиасфере выступает одним из ключевых элементов урегулирования конфликтов и обеспечения устойчивого развития мирового сообщества".

Михайлов отметил, что для налаживания эффективного сотрудничества необходимо наличие проработанной информационной базы. "И здесь показательна совместная работа ТАСС и китайских СМИ. Представительство ТАСС в Пекине обладает прочными многолетними связями с китайскими коллегами, - продолжил он. - Ежегодно на ленты ТАСС выходит свыше 15 тыс. сообщений по китайской тематике. Между ТАСС и рядом крупнейших медиа Китая, почти всеми, действуют договоры о сотрудничестве. В наших планах расширение и укрепление связей с нашими китайскими коллегами".

Михайлов напомнил, что сотрудничество ТАСС с КНР началось около 80 лет назад, когда Китай вел борьбу с Японией. "Корреспонденты ТАСС писали об этом, можно сказать, с переднего края", - указал он, высказав идею, что события того времени можно было бы увековечить в совместном фильме.