Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Около двух тысяч километров преодолел пожилой путешественник Винфрид Лангнер он родного местечка Лауенферде в Нижней Саксонии до России. 4 июля он благополучно добрался до конечной точки своего маршрута — центра Санкт-Петербурга. Пенсионер на раритетном тракторе привлек внимание прохожих и сотрудника дорожно-патрульной службы, который заинтересовался не трактором, а нарушением правил парковки.

81-летний путешественник по договоренности с Генеральным консульством Германии в Санкт-Петербурге приехал к Таврическому саду, который располагается недалеко от офиса немецких дипломатов. Его трактор сразу окружили журналисты и любопытные горожане с детьми, которые хотели узнать подробности путешествия и сделать фотографии ретро-машины и самого водителя. "Я немного ошарашен тем, что вижу вокруг меня столько людей, которые интересуются мной. Но я очень рад, что меня так сердечно встретили", - признался Винфрид Лангнер.

Мы все отремонтировали, люди мне помогли. Было тяжеловато с русским языком, но, объясняясь руками, ногами и знаками, мы друг друга понимали Винфрид Лангнер Пенсионер-путешественник

Он рассказал, что уже успел пообщаться с россиянами в других городах, например, в Калининграде, где он задержался из-за поломки задней оси трактора. По словам путешественника, местные жители помогли ему устранить дефект и сумели объясниться с ним, несмотря на языковой барьер. "Мы все отремонтировали, люди мне помогли. Было тяжеловато с русским языком, но, объясняясь руками, ногами и знаками, мы друг друга понимали", — рассказал Винфрид Лангнер.

Прибыв в Санкт-Петербург, он охотно и эмоционально рассказал о своем путешествии и передал городу через консульство Германии флаг своей родины — Нижней Саксонии.

Внимание петербуржцев заставило путешественника забыть о правилах дорожного движения — он остановил свой трактор прямо на проезжей части, что создало препятствие для движения общественного транспорта. Сотрудники дорожно-патрульной службы, оперативно прибывшие на место, сделали ему замечание и указали место для правильной парковки у тротуара.

Почему трактор удобнее машины

Винфрид Лангнер с 2006 года совершает поездки по разным странам на своем тракторе 1961 года постройки. Он приобрел его у крестьянина, выйдя на пенсию, и отремонтировал своими силами — ведь раньше он работал механиком.

Лангнер тщательно следит за состоянием и внешним видом своей машины — трактор выглядит как музейный экспонат — настолько он ухожен. На этом тракторе Винфрид Лангнер проделывает 110-120 км в день на средней скорости 18 км/ч. Останавливаясь на паркинге, путешественник пересаживается на велосипед, который возит с собой в качестве "фитнеса для ног".

"Путешествовать на тракторе намного лучше, чем на автомобиле, — считает Лангнер. — Когда едешь медленно, можно полюбоваться природой, пообщаться с людьми, которые часто подходят и задают вопросы".

Маршрут без навигатора

До поездки в Россию немецкий путешественник проехал на своем тракторе по Австрии, Швейцарии, Испании и Норвегии. У него были планы посетить Латинскую Америку, но он отказался от этой идеи по совету брата и выбрал Санкт-Петербург, который, как отметил Лангнер, "ближе по климату к Германии".

Путешествовать на тракторе намного лучше, чем на автомобиле. Когда едешь медленно, можно полюбоваться природой, пообщаться с людьми, которые часто подходят и задают вопросы Винфрид Лангнер Пенсионер-путешественник

Составить маршрут путешествия ему помогла дочь, которая приехала в Санкт-Петербург вместе с ним. Их путь из Германии пролегал через Польшу, Литву Латвию и Эстонию.

Винфрид Лангнер в своих поездках не пользуется электронными навигаторами, а наносит маршрут на бумажную карту. Она закреплена на окне прицепа-кемпера. За новостями в поездке он тоже не следит и только от журналистов в Петербурге он узнал, что сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, проходивший в России.

В городе на Неве путешественник планирует задержаться примерно на неделю, после чего отправится на родину тем же маршрутом. "Мои ближайшие планы — познакомиться с Санкт-Петербургом и вернуться домой, а потом думать, что делать дальше", - сказал Винфрид Лангнер.

Путешественник считает, что такие поездки могут укрепить дружбу между жителями разных стран. "Было бы неплохо, если бы теперь кто-то из Санкт-Петербурга совершил такую же поездку в наш город", - отметил он.

Юлия Андреева