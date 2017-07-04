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Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе

Общество
4 июля, 15:17 UTC+3

Винфриду Лангнеру 81 год, а его трактору — 56. Но это не мешает им путешествовать по всей Европе

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Раритетный трактор Deutz 1961 года выпуска по кличке "Роберте", на котором путешествует Винфрид Лангнер
Раритетный трактор Deutz 1961 года выпуска по кличке "Роберте", на котором путешествует Винфрид Лангнер
Раритетный трактор Deutz 1961 года выпуска по кличке "Роберте", на котором путешествует Винфрид Лангнер
©  Петр Ковалев/ТАСС
81-летний немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер
81-летний немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер
81-летний немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер
© Петр Ковалев/ТАСС
Путь в 2 тысячи километров из Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга путешественник преодолел за 15 дней
Путь в 2 тысячи километров из Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга путешественник преодолел за 15 дней
Путь в 2 тысячи километров из Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга путешественник преодолел за 15 дней
© Петр Ковалев/ТАСС
Сотрудник дорожно-патрульной службы, заместитель генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Штефан Кордаш и Винфрид Лангнер
Сотрудник ДПС вежливо указал немецкому пенсионеру на нарушение правил парковки
Сотрудник ДПС вежливо указал немецкому пенсионеру на нарушение правил парковки
© Петр Ковалев/ТАСС
Трактор Винфрида Лангнера на улицах Санкт-Петербурга
Трактор Винфрида Лангнера на улицах Санкт-Петербурга
Трактор Винфрида Лангнера на улицах Санкт-Петербурга
© Петр Ковалев/ТАСС
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Раритетный трактор Deutz 1961 года выпуска по кличке "Роберте", на котором путешествует Винфрид Лангнер
©  Петр Ковалев/ТАСС
81-летний немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер
© Петр Ковалев/ТАСС
Путь в 2 тысячи километров из Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга путешественник преодолел за 15 дней
© Петр Ковалев/ТАСС
Сотрудник ДПС вежливо указал немецкому пенсионеру на нарушение правил парковки
© Петр Ковалев/ТАСС
Трактор Винфрида Лангнера на улицах Санкт-Петербурга
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Около двух тысяч километров преодолел пожилой путешественник Винфрид Лангнер он родного местечка Лауенферде в Нижней Саксонии до России. 4 июля он благополучно добрался до конечной точки своего маршрута — центра Санкт-Петербурга. Пенсионер на раритетном тракторе привлек внимание прохожих и сотрудника дорожно-патрульной службы, который заинтересовался не трактором, а нарушением правил парковки.

81-летний путешественник по договоренности с Генеральным консульством Германии в Санкт-Петербурге приехал к Таврическому саду, который располагается недалеко от офиса немецких дипломатов. Его трактор сразу окружили журналисты и любопытные горожане с детьми, которые хотели узнать подробности путешествия и сделать фотографии ретро-машины и самого водителя. "Я немного ошарашен тем, что вижу вокруг меня столько людей, которые интересуются мной. Но я очень рад, что меня так сердечно встретили", - признался Винфрид Лангнер.

Мы все отремонтировали, люди мне помогли. Было тяжеловато с русским языком, но, объясняясь руками, ногами и знаками, мы друг друга понимали Винфрид Лангнер Пенсионер-путешественник

Он рассказал, что уже успел пообщаться с россиянами в других городах, например, в Калининграде, где он задержался из-за поломки задней оси трактора. По словам путешественника, местные жители помогли ему устранить дефект и сумели объясниться с ним, несмотря на языковой барьер. "Мы все отремонтировали, люди мне помогли. Было тяжеловато с русским языком, но, объясняясь руками, ногами и знаками, мы друг друга понимали", — рассказал Винфрид Лангнер.

Прибыв в Санкт-Петербург, он охотно и эмоционально рассказал о своем путешествии и передал городу через консульство Германии флаг своей родины — Нижней Саксонии.

Внимание петербуржцев заставило путешественника забыть о правилах дорожного движения — он остановил свой трактор прямо на проезжей части, что создало препятствие для движения общественного транспорта. Сотрудники дорожно-патрульной службы, оперативно прибывшие на место, сделали ему замечание и указали место для правильной парковки у тротуара.

Почему трактор удобнее машины

Винфрид Лангнер с 2006 года совершает поездки по разным странам на своем тракторе 1961 года постройки. Он приобрел его у крестьянина, выйдя на пенсию, и отремонтировал своими силами — ведь раньше он работал механиком.

Лангнер тщательно следит за состоянием и внешним видом своей машины — трактор выглядит как музейный экспонат — настолько он ухожен. На этом тракторе Винфрид Лангнер проделывает 110-120 км в день на средней скорости 18 км/ч. Останавливаясь на паркинге, путешественник пересаживается на велосипед, который возит с собой в качестве "фитнеса для ног".

"Путешествовать на тракторе намного лучше, чем на автомобиле, — считает Лангнер. — Когда едешь медленно, можно полюбоваться природой, пообщаться с людьми, которые часто подходят и задают вопросы".

Маршрут без навигатора

До поездки в Россию немецкий путешественник проехал на своем тракторе по Австрии, Швейцарии, Испании и Норвегии. У него были планы посетить Латинскую Америку, но он отказался от этой идеи по совету брата и выбрал Санкт-Петербург, который, как отметил Лангнер, "ближе по климату к Германии".

Путешествовать на тракторе намного лучше, чем на автомобиле. Когда едешь медленно, можно полюбоваться природой, пообщаться с людьми, которые часто подходят и задают вопросы Винфрид Лангнер Пенсионер-путешественник

Составить маршрут путешествия ему помогла дочь, которая приехала в Санкт-Петербург вместе с ним. Их путь из Германии пролегал через Польшу, Литву Латвию и Эстонию.

Винфрид Лангнер в своих поездках не пользуется электронными навигаторами, а наносит маршрут на бумажную карту. Она закреплена на окне прицепа-кемпера. За новостями в поездке он тоже не следит и только от журналистов в Петербурге он узнал, что сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, проходивший в России.

В городе на Неве путешественник планирует задержаться примерно на неделю, после чего отправится на родину тем же маршрутом. "Мои ближайшие планы — познакомиться с Санкт-Петербургом и вернуться домой, а потом думать, что делать дальше", - сказал Винфрид Лангнер.

Путешественник считает, что такие поездки могут укрепить дружбу между жителями разных стран. "Было бы неплохо, если бы теперь кто-то из Санкт-Петербурга совершил такую же поездку в наш город", - отметил он.

Юлия Андреева

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