Матвиенко отмечает важность сохранения русского языка на пространстве СНГ

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает важность сохранения русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ.

"Очень важно сохранять не только национальные языки, культуры, но сохранять и русский язык как язык межнационального общения, который позволяет нам понимать друг друга и многое дает нашему образовательному, культурному развитию", - заявила она во вторник журналистам после участия в культурно-образовательном форуме "Дети Содружества", который проходит в Киргизии.

"Мы бы очень хотели, чтобы постсоветское пространство, пространство стран СНГ всегда оставалось местом, где мир, где сотрудничество, где взаимопонимание, где никогда не будет межнациональной, межрелигиозной розни и все народы будут жить в мире, согласии и благополучии", - подчеркнула Матвиенко.

Форум "Дети Содружества" проходит в Чолпон-Ате на берегу Иссык-Куля. Цель мероприятия - формирование нового формата общения представителей систем образования государств - участников СНГ для сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций и достижений школьников и молодежи. Среди участников мероприятия - школьники из стран СНГ, школьные творческие коллективы, представители органов школьного, ученического и родительского самоуправления, учителя, представители попечительских, муниципальных и иных советов, ученые. Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии и Межпарламентская ассамблея СНГ, совет которой возглавляет Матвиенко.