Госдума попросит президента о признании в РФ водительских прав граждан Киргизии

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит обращение палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании на территории России водительских прав граждан Киргизской Республики при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
"Дополнительно в завтрашнюю повестку дня мы включили постановление об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизской Республики права управлять транспортным средством при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности", - сказал он.
"Это в некотором смысле обращение, чтобы на граждан Киргизии распространялся тот же порядок, о котором мы недавно говорили в отношении граждан Белоруссии", - уточнил Мельников.