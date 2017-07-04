Сборная Москвы одержала победу в пятом национальном чемпионате WorldSkills

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Студенты московских колледжей рабочих специальностей заняли первые места на соревнованиях по 27 компетенциям в рамках пятого национального чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в Краснодаре с 15 по 19 мая. Всего москвичи приняли участие в турнирах по 67 компетенциям и завоевали медали в 42 компетенциях из 90 возможных. Таким образом, по результатам соревнований Москва заняла первое место в общекомандном зачете, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина на заседании президиума в городской мэрии.

"Результаты московских студентов возросли, в 27 компетенциях они стали победителями, получив медали (золотые - прим. ТАСС). А общее количество победителей и призеров получилось в общей сложности в 42 компетенциях", - сказал он.

По его словам, пока столичные студенты представлены не во всех возможных компетенциях на чемпионате, но престижность получения образования по рабочим профессиям среди московских учащихся возрастает и почти сравнима с конкурсом на места в вузах. Поэтому у столицы есть все возможности быть представленной в большем числе компетенций в следующем чемпионате.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что победители чемпионата вложили немало труда, поэтому их необходимо поощрить. "Замечательные ребята, которые вложили немало труда и талантов. Я предлагаю поощрить победителей наградой в размере 400 тыс. рублей и призеров наградить суммой в 200 тыс. рублей", - сказал мэр.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.